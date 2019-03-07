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13:56

Ковалев требует прекратить опасные работы в Петропавловской крепости

Депутат петербургского парламента Алексей Ковалев потребовал у городской прокуратуры и вице-губернатора Николая Линченко положить конец работам в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости, которые, по его мнению, создают реальную угрозу для целостности исторической постройки.

Ковалев настаивает на том, что дервоземляной вал Меншикова бастиона юридически является составной частью ансамбля федерального значения "Петропавловская крепость", и его раскопки "на снос" незаконны. Этот элемент охраняется согласно описанию памятника в Постановлении правительства от 10.07.2001 № 527 и он не может считаться отдельным "выявленным" объектом археологического наследия.

Теперь надзорное ведомство проверит, не нарушает ли заказчик работ уголовную статью о нарушении требований использования исторических памятников. Если выяснится, что нарушение допущено, то по этой статье генеральный директор Государственного музея истории города может лишиться свободы на срок до двух лет.

По данным Ковалева, работы ведутся на деревянном валу, который был построен в 1703-м году. Конструкции, относящиеся к этому времени, подлежат государственной охране в составе объекта культурного наследия таким же образом, как и результаты позднейших перестроек вплоть до 1860-х годов. Несмотря на то, что бастион должен тщательно охраняться силами государства, "осуществляемый в настоящее время проект никаких мероприятий по обеспечению сохранности первоначальных сооружений не содержит".

Во избежание непоправимого ущерба, который может быть нанесен сохранившимся историческим конструкциям, справедливоросс требует немедленнно остановить работы.

 



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