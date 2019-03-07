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Новости

14:25

Шлосберг поспорил с коллегами по поводу ожидающихся доплат пенсионерам

Во время обсуждения федеральной законодательной инициативы о введении доплат малоимущим пенсионерам со своими коллегами по Псковскому областному собранию депутат Лев Шлосберг традиционно вступил с ними в клинч. Кроме того, как сказано в сообщении псковского "Яблока", позицию его лидера могли неверно истолковать. В своем выступлении он предложил посмотреть на проблему шире.

"Суть законопроекта заключается в том, чтобы нищих сделать бедными. А что делать с бедными, правительство не сообщило. В Псковской области более 110 тысяч человек получают доход ниже прожиточного минимума, поддержку получат только 23 тысячи из них, а 90 тысяч людей помощи не получат", - сказал Шлосберг.

Однако, в ответ депутаты, в конечном счете большинством голосов поддержавшие индексацию, с некоторым ехидством заподозрили "яблочника" в том, что он не в восторге от "народной" инициативы. Однако, демократ эти подозрения развеял.

"Любая копейка, отданная людям, – это плюс. Но это не решает главной проблемы", - заявил Шлосберг.

Законопроектом предлагается начислять месячный заработок людям, чья пенсия меньше прожиточного минимума, по следующей схеме: выплачивать им и сам прожиточный минимум, и пенсию "поверх" него.

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14:30    
Без "раскулачивания" олигархов и крупных буржуев проблему бедности в России не решить! Делится им надо с трудовым народом!

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