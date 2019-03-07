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Новости

14:56

Поклонская написала книгу, изобилующую компроматом на думских депутатов

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская публично заявила о том, что написала и в ближайшее время намерена презентовать автобиографическое художественное произведение, в котором содержатся факты, бросающие тень на ее коллег по законотворчеству. Книга получила название "Крымская весна: до и после. История из первых уст", - сообщает РИА "Новости".

"У одного из коллег по странному стечению обстоятельств фирма мамы получила более одного миллиарда рублей бюджетных средств в той же сфере деятельности, в которой осуществляет законодательное регулирование возглавляемый им комитет Государственной думы", - приводится цитата Поклонской, которая не называет конкретных фамилий.

По ее словам, несколько депутатов в том или ином виде управляют зарубежными фирмами - причем фирмами тех стран, которые продолжают ужесточать санкции против России. Говорится в произведении и о сговоре одного из парламентариев с жилищно-коммунальными организациями, что привело в конечном счете к необоснованному повышению тарифов.

Поклонская считает, что сейчас рассказать об этом - "самое время".

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16:16   Таиров Фахратдин   tfs-58@mail.ru
В эксклюзивном интервью информагентству "Ясно" секретарь Общественной палаты РФ, сопредседатель ОНФ Александр Бречалов сделал следующее сенсационное заявление: "Научить и заставить работать депутатов Государственной думы - это бред. Я могу по пальцам пересчитать честных депутатов. Могу назвать мою коллегу Ольгу Тимофееву, которая знает каждый подъезд у себя на Ставрополье. Знаю руководителя комитета по СМИ Леонида Левина. Ольгу Баталину, Виктора Климова могу назвать, ну, еще нескольких."
Пальцевый счёт, счёт на пальцах или дактилономия - математические вычисления, осуществляемые человеком с помощью сгибания, разгибания или указывания пальцев рук (иногда и ног).
У каждого нормального человека по двадцать пальцев на руках и ногах.
Если брать во внимание слова А.Бречалова: "Могу по пальцам пересчитать честных депутатов...", получается что из 450 депутатов ГД РФ, максимум 20 добросовестно выполняют свои профессиональные обязанности, а подавляющее большинство законодателей - 430 человек, мягко говоря, способны на антиморальный, низкий общественный поступок?.. Прискорбная "арифметика"!..
В.Путин: "Борьба с коррупцией во властных структурах будет вестись последовательно и жестко!"
ПОДРОБНЕЕ » https://anticriminal.livejournal.com/30656.html

15:21    
Умница Няша. Где почитать?

15:20    
Разоблачения Поклонской полезны для России и опасны для неё самой!

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