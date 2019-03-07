Поклонская написала книгу, изобилующую компроматом на думских депутатов

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская публично заявила о том, что написала и в ближайшее время намерена презентовать автобиографическое художественное произведение, в котором содержатся факты, бросающие тень на ее коллег по законотворчеству. Книга получила название "Крымская весна: до и после. История из первых уст", - сообщает РИА "Новости".

"У одного из коллег по странному стечению обстоятельств фирма мамы получила более одного миллиарда рублей бюджетных средств в той же сфере деятельности, в которой осуществляет законодательное регулирование возглавляемый им комитет Государственной думы", - приводится цитата Поклонской, которая не называет конкретных фамилий.

По ее словам, несколько депутатов в том или ином виде управляют зарубежными фирмами - причем фирмами тех стран, которые продолжают ужесточать санкции против России. Говорится в произведении и о сговоре одного из парламентариев с жилищно-коммунальными организациями, что привело в конечном счете к необоснованному повышению тарифов.

Поклонская считает, что сейчас рассказать об этом - "самое время".