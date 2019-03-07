Фигурантов дела "Мужского государства" приговорили к реальным срокам

Краснофлотский суд Хабаровска приговорил к реальным срокам фигурантов дела «Мужского государства», передает «Медиазона».

Четырех молодых людей осудили по ст. 282.1 УК РФ (организация и участие в экстремистском сообществе). 21-летнего Данила Амбросова и 19-летнего Александра Исакова признали виновными в участии в сообществе и приговорили к двум годам и трем месяцам колонии общего режима. 20-летних Сергея Жеребцова и Виктора Карташова осудили по статье о создании экстремистского сообщества и отправили в колонию общего режима на четыре года. Все подсудимые признали вину.

В декабре 2018 года создателя группы «Мужское государство» во «ВКонтакте» Владислава Позднякова приговорили к двум годам лишения свободы условно. Сообщество мужчина создал в мае. Закрытый паблик насчитывал более 155 тысяч подписчиков. В описании говорилось, что идеология «Мужского государства» основана на патриархате и национализме.