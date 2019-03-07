В Смольном отрицают сведения о смерти 18 человек из-за сосулек и гололеда

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина назвала выдумкой сообщения о 18 случаях смерти от травм, полученных при падении сосулек с крыш или при падении на гололеде, передает «Доктор Питер».

«Это все выдумки. Зафиксирован один летальный исход — погиб студент фармакадемии из-за падения наледи с крыши. Других смертельных случаев - в результате падения на льду или полученных травм от упавших сосулек - не было», - заявила Митянина.

Сведения о «18 незарегистрированных смертях» на фоне некачественной уборке Петербурга от снега появились, когда некий источник якобы назвал такие цифры одному из телеканалов, но журналистам велели об этом молчать.

Летальный исход, о котором упоминает Митянина – гибель студента СПХФУ 5 февраля. С корпуса вуза на Аптекарском проспекте на него упал кусок льда, молодой человек умер на месте. Второго пострадавшего госпитализировали.

Зимой от скользских дорог пострадали не менее 100 человек, в СМИ упоминались более десятка случаев серьезных травм из-за падения льда с крыш – в том числе у детей. В начале марта на Петербург обрушился новый снегопад, только за сутки 21 человек поступил в травмотологическое отделение Мариинской больницы.