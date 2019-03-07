Козин покинул пост главы Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга

Петр Козин покинул пост директора ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Петербурга», передает «Фонтанка.ру».

Козину не продлили контракт, и временно исполняющей его обязанности назначена замглавы АРИК Зоя Воропаева. В комитете имущественных отношений пояснили, что руководителя агентства сменили в рамках плановой ротации кадров в имущественном блоке Смольного. С оценкой деятельности Козина непродление контракта не связано, добавили в комитете.

АРИК занимается обеспечением сохранности, а также подготовки и вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Козин занимал пост главы АРИК в течение года. В комитете дали понять, что он может продолжить работу в структурных подразделениях КИО.