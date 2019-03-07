Власть заставит уважать

В Госдуме 7 марта в третьем чтении приняли закон, который запрещает выражать в интернете «в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству», символам и органам власти России. Документ ещё на первых стадиях принятия вызвал множество споров. За и против законопроекта высказались и собеседники ЗАКС.Ру.

Свято место пусто не бывает

Осудил принятие закона адвокат и руководитель правозащитной «Команды 29» Иван Павлов. Он считает, что закон «будет работать плохо».

- Подобные законы работают именно так: хуже, чем они написаны. Будет много случайных пострадавших. Понимаете, свято место, как говорится, пусто не бывает. Одно освободили пространство при декриминализации 282 статьи, части 1. Но надо же было чем-то занять тех оперативников, - отметил Павлов.

По его словам, сформировалось целое поколение технологически продвинутых и молодых оперативников, которые, сидя на месте, создавали дела по 282 статье. Чтобы обеспечить их работой, создан новый закон об ограничении в сфере свободы слова, уверен адвокат.

С ним солидарен и юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

- Я думаю, на практике он будет применяться точно так же, как сегодня применяется «экстремистское» законодательство против пользователей «ВКонтакте», - заявил юрист. - Обычно это молодые люди, которые становятся фигурантами уголовных и административных дел за то, что они сказали онлайн, либо перепостили, либо сделали ретвит. И вот за это всё будут привлекать обычных пользователей рунета.

Критиковать нельзя одобрять

Адвокаты отметили, что СМИ тоже не избегут наказания по новому закону. Дарбинян добавил, что основной удар придется на независимые медиа и форумы, на которых люди могут комментировать и выражать свою позицию.

Задача СМИ – критиковать власть, уверена лидер петербургской фракции «Справедливая Россия» Марина Шишкина. Она считает, что публичное лицо должно быть готово к пристальному вниманию и критике от общества. По мнению лидера справедливороссов, без суровой правды в реальном мире не обойтись.

- Вот когда ты идешь к врачу, врач тебе говорит: «Ты болеешь». Или он тебе говорит: «Ты не болеешь». А у тебя первая стадия рака, вторая, третья, а на четвертой ты помираешь. И вот то, что делают журналисты, они говорят: «У вас болезнь. Надо лечиться, а иначе вы помрете», - добавила Шишкина.

Кроме того, она отметила, что формулировка в законе расплывчатая. Об этом же напомнил юрист Дарбинян. По его словам, «резиновые формулировки» не дают понимания, кто и как их будет использовать – «много белых пятен». Шишкина же задалась риторическим вопросом: что значит оскорбление – это критика?

Ей ответил депутат фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что закон не запрещает критику действий власти или ее представителей.

- Закон запрещает делать это в оскорбительной, явно неуважительной, нецензурной манере. Поэтому это нормальная законодательная практика, - сказал Тетердинко. - Аналогичные законы существуют во многих европейских странах, Соединенных Штатах Америки.

Лучшая защита - нападение

Тетердинко рассказал, что сталкивался с оскорбительными высказываниями в свой адрес и в адрес коллег по парламенту. Есть люди, устраивающие настоящую «помойку» в интернете, пожаловался единоросс.

Руководитель общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров считает, что закон направлен на запрет свободного волеизъявления граждан. Власть пытается запретить критику в свой адрес, добавил общественник.

- Это говорит о том, что реальный рейтинг поддержки власти очень низкий. Поэтому остается только давить, - сообщил Пивоваров. - Я думаю, что сначала будут стараться привлечь показательно каких-то людей, чтобы дальше остальные стали задумываться. Просто провести несколько показательных громких процессов.

Мнение лидера «Открытой России» поддержал Дарбинян. Он также уверен, что законопроект скажется на ограничении права на свободу слова и самовыражения.

- Последствия, мне кажется, будут достаточно существенные, и многие их ощутят, и вряд ли он что-то хорошее принесет российским пользователям и российскому обществу в целом, - сказал Дарбинян.

София Саттарова

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