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Новости

19:26

Рейтинг Путина продолжает снижаться после послания Федеральному собранию

Рейтинг доверия президенту Владимиру Путину продолжает снижаться после послания Федеральному собранию, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Показатель Путина за минувшую неделю составил 32% по среднему значению. За неделю до этого, с 18 по 24 февраля, о доверии Путину заявили 32,8% россиян. Послание Федеральному собранию президент огласил 20 февраля.

Изначально оглашение послания хотели приурочить к пятой годовщине вхождения Крыма в состав России, но в итоге перенесли на февраль, писали «Ведомости». Один из источников предположил, что это может быть связано «с желанием остановить падение рейтингов».

Вторая и третья строчка рейтинга доверия политикам не изменилась: министру обороны Сергею Шойгу доверяют 14,6% россиян, главе МИД РФ Сергею Лаврову – 13,4%. Больше всего россияне не доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому: четверть респондентов (24,5%) не доверили бы ему решение важных государственных вопросов.

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20:03    
Странно что ещё такой высокий, треть. В реальности и 20% нет. Пенсия единственный выход. И это уже очевидно «хромая утка».

19:58    
Рейтинг Путина пойдёт вверх, если он вернёт в состав России Новороссию и начнёт "раскулачивать" олигархов во благо трудового народа! Всё остальное рейтинг его не поднимет, хотя он и не такой маленький!

19:48   Сергей Леонидович  
Что может значительно поднять рейтинг Путина: - увольнение Чубайса и Медведева. Эти две жертвы пойдут на пользу как самому Путину так и стране. Со сменой Медведева, появиться надежда, что от кормушки будут отодвинуты присосавшиеся там кланы, т.к. новый премьер должен будет переформатировать правительство.

19:40    
Следующий будет Шойгу.

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