Рейтинг Путина продолжает снижаться после послания Федеральному собранию

Рейтинг доверия президенту Владимиру Путину продолжает снижаться после послания Федеральному собранию, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Показатель Путина за минувшую неделю составил 32% по среднему значению. За неделю до этого, с 18 по 24 февраля, о доверии Путину заявили 32,8% россиян. Послание Федеральному собранию президент огласил 20 февраля.

Изначально оглашение послания хотели приурочить к пятой годовщине вхождения Крыма в состав России, но в итоге перенесли на февраль, писали «Ведомости». Один из источников предположил, что это может быть связано «с желанием остановить падение рейтингов».

Вторая и третья строчка рейтинга доверия политикам не изменилась: министру обороны Сергею Шойгу доверяют 14,6% россиян, главе МИД РФ Сергею Лаврову – 13,4%. Больше всего россияне не доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому: четверть респондентов (24,5%) не доверили бы ему решение важных государственных вопросов.