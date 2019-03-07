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7 марта, 19:56

Мужчины попытались поздравить посетительниц фем-кафе цветами в честь 8 марта

Накануне Международного женского дня группа мужчин ворвалась в феминистическую кофейню-коворкинг «Симона» с цветами, передает «Росбалт» со ссылкой на представительницу пространства Юлию.

По словам Юлии, мужчины пришли около 17:00 – хотя доступ для мужчин в заведение закрыт до 19:00, с этого времени они могут посещать мероприятия. Девушки готовились к 8 марта и рисовали плакаты, когда зашли «где-то восемь юношей», рассказала Юлия.

«Один парень вышел вперед и толкал речь о том, что решил нас поздравить. И все это время они вносили цветы. У нас все в цветах сейчас. Мужчины сорвали наше мероприятие. Мы просили их уйти, но они вышли вперед и стали кричать "Поздравляю"», — сказала Юлия.

По словам девушки, происходящее гости снимали на видеокамеру, один из мужчин просунул руку через занавески. В итоге девушки распылили перцовый баллончик в сторону незванных гостей, и после этого мужчины ушли.

Коворкинг «Симона» открылся в феврале и прославился за счет того, что вход в пространство запрещен мужчинам до 19:00. В определенные дни мужчины могут посещать вечерние мероприятия, но в основном вход доступен только женщинам. В заведение в неурочный час в феврале попытался попасть депутат Госдумы Виталий Милонов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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