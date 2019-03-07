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Новости

7 марта, 20:28

МВД составило список потенциально опасных пород собак

МВД составило перечень потенциально опасных пород собак, документ опубликован на портале правовой информации.

Среди пород внесенных в список пород – ряд бульдогов, бультерьер, доберман, овчарки, стаффордширский терьер, ротвейлер, тибетский мастиф, бультерьер, ирландский волкодав и многие другие породы.

В пояснительной записке к документы указано, что потенциально опасными собаками считаются породы, «представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека». Выгул таких собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещен, подчеркнули в МВД, за исключением случаев, когда собака находится на огороженной территории, принадлежащей хозяину.

Также в МВД отметили, что в список включили породы собак, обладающие генетически детермированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.

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7 марта, 23:23    
Они там свою породу не указали.

7 марта, 23:01    
https://www.fontanka.ru/2019/03/07/125/
Собакоизобретатели. МВД включило в список потенциально опасных несуществующие породы
В МВД подошли к составлению списка творчески. В некоторых позициях перечислены несуществующие породы. Например, ведомство «вывело» грецкую овчарку и корельскую медвежью собаку. Их «прототипы» – греческая овчарка и карельская медвежья – в перечне тоже указаны. Порода «американский бандог» в разных вариациях указана трижды, в том числе «бандог» и «бэндог». Интернет не знает «выведенную» полицией породу «акабаш». Видимо, за ней скрывается прародитель из Турции «акбаш», но и он тоже есть в списке. Если вычесть все ноу-хау МВД, количество потенциальных пород снизится примерно до пятидесяти.

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