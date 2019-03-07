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20:55

В квартиру родителей журналиста "Проекта" Рубина ворвались неизвестные

Заместитель главного редактора издания «Проект» Михаил Рубин сообщил в Facebook, что в квартиру его родителей ворвались неизвестные. По словам журналиста, непрошенные гости были с камерами и кричали: «Вашему сыну не стыдно продавать родину?».

«Поскольку я никак не готов становиться политическим деятелем и привыкать к такого рода вещам, да еще и вовлекать в это семью, то мне интересны две вещи. Насколько это законно? Имеет ли смысл куда-то жаловаться?» - задался вопросами Рубин.

По его словам, родители открыли дверь, поскольку ждали курьера, передает «Дождь». Визитеры «в черных куртках» не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать. Пришедшие хотели узнать, где находится журналист, женщина выставила их за дверь, но они оставались в подъезде.

Рубин пояснил, что у «Проекта» было несколько расследований, из-за которых редакция получала угрозы. Среди таких материалов – публикации о семье Владимира Жириновского и первом замглавы администрации президента Алексее Громове.

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