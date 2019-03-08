Поздравляя женщин, Беглов пообещал заботиться об их здоровье

Во время праздничного концерта в БКЗ "Октябрьский", приуроченного к Международному женскому дню, петербурженок поздравили первые лица города - врио губернатора Александр Беглов и спикер парламента Вячеслав Макаров, передает пресс-служба Смольного.

"Прежде всего мы приняли ряд программ, которые направлены на укрепление женского здоровья. Если женщина здорова, значит в семье порядок", - проинформировал собравшихся Беглов, добавив, что нынешний год решением городской администрации был "назначен" годом здоровья.

Отмечается, что зал наполняли "бюджетники" женского пола, представляющие самые разные сферы деятельности: от полицейских до медсестер. На сцене, помимо официальных речей, их развлекали песнями и танцами.

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