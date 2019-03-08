Поздравившие цветами посетительниц фем-кафе мужчины обескуражены их реакцией

Визит активистов молодежного проекта в феминистское кафе "Симона" 7 марта, в ходе которого они поздравили посетительниц с наступающим Международным женским днем цветами, но вскоре были изгнаны с применением перцового баллончика, раздосадовало инициаторов акции.

По их общему мнению, агрессия явилась не совсем адекватным ответом на их самые добрые побуждения: они вовсе не собирались ни над кем издеваться, а напротив, открыто заявляют о своей поддержке феминистского движения.

"Поступок радикальных феминисток «Симоны» очень символичен – как и в реальной жизни, они атаковали ядом одного, уже уходящего от них мужчину, а последствия коснулись десяти невинных женщин (в кафе невозможно было находиться несколько следующих часов). При этом, нам показалось, что многим из посетительниц поздравление искренне понравилось, хоть им и запрещено это признавать", - рассказал ЗАКС.Ру член проекта "Сеть" Александр Кондрашов.

По его словам, поведение встречной стороны может дискредитировать идеи, которых она придерживается, но, несмотря на такую перспективу, Кондрашов и его сторонники любили и продолжают любить феминисток.

Коворкинг «Симона» приобрел известность за счет того, что вход запрещен мужчинам до 19:00. В заведение в неурочный час в феврале безуспешно попытался пробраться депутат Госдумы Виталий Милонов, которого тоже прогнали.