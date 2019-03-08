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Новости

13:00

Беглов записал видеообращение с поздравлением всем петербурженкам

Не ограничившись выступлением со сцены 7 марта в БКЗ "Октябрьский", во время которого врио губернатора Александр Беглов поздравил женщин с их международным праздником, главный городской чиновник записал специальное видеообращение, показанное телеканалом "Санкт-Петербург". Целевой аудиторией оказались жительницы города всех возрастов.

"В ваш адрес звучат слова восхищения и добрые пожелания. Позвольте и мне присоединиться к ним, от всего сердца пожелать здоровья, весенного настроения и успехов во всех начинаниях. Пусть счастье и благополучие неизменно сопутствуют вам и тем, кто с вами рядом. С праздником, наши любимые и самые дорогие!", - сказал Беглов.

Накануне, во время концерта, он пообещал, что в нынешнем году Смольный системно займется укреплением здоровья. На сцене также присутствовал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. В свою очередь, зал наполняли преимущественно так называемые "бюджетники" - женского пола.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:19    
15-42 на халяву шаурму не ем и компот не пью. Это вы сутками за Баку агитируете. Потому вам Беглов обязан выдать шаурму и компот.Или передать в ПНД по месту пр[цензура]ания.

15:46    
Всюду одно и то же: бездарный руководитель, неспособный наладить работу на своем участке работы, готов убивать рабочее время на что угодно - на поздравления и открытки, на разрезания ленточек и выступления с трибуны, но только не на свои прямые должностные обязанности.

15:42    
15,04 А вам, как постоянному клиенту ПНД, положен дополнительный стакан компота на ужин. Хорошо сегодня поработал, заслужил !

15:04    
14-01 вам другу бакинскому положена бесплатная шаурма за усердие и агитацию Брехлова.

14:49    
Лопатой работать у него получается так же, как и руководить городом. То есть никак.

14:01    
Беглов всё делает правильно перед выборами, работая со всеми категориями жителей города!

13:54    
Лучше бы он выступил с обращением «я устал, я ухожу…»

13:05    
ОГРОМНОЕ спасибо от бабушек за ПРИБАВКУ ПЕНСИИ НА 33 РУБЛЯ!!!

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