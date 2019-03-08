Феминистки ответили поздравившим их мужчинам своей "цветочной" акцией

На ступенях дворца бракосочетаний №1 на Английской набережной петербургские феминистки, задетые визитом к ним в тематическое кафе-коворкинг "Симона" непрошеных гостей и оскорбительным, с точки зрения женщин, поздравлением цветами, провели ответный перфоманс.

Главным его героем стал лежащий мужчина, покрытый цветами. Акцию зафиксировал в своем микроблоге петербургский фотожурналист Давид Френкель.

Напомним, несколько молодых людей, представляющих некий проект "Сеть", накануне, 7 марта, проникли на территорию фем-кафе и попытались поздравить цветами присутствующих в нем дам, однако были изгнаны с применением спецсредств.

Коворкинг «Симона» получил всероссийскую известность за счет того, что вход туда запрещен мужчинам до 19:00. В заведение в неурочный час в феврале безуспешно попытался пробраться депутат Госдумы Виталий Милонов, которого не пустили.