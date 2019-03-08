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Новости

16:23

Навальный призвал Поклонскую поименно назвать известных ей депутатов-коррупционеров

Политик Алексей Навальный, узнав о том, что депутат Государственной думы Наталья Поклонская издает книгу, содержащую компромат на ее коллег, которых она не называет по именам, позволил себе поиронизировать в авторской программе на YouTube-канале.

Он припомнил бывшему прокурору Крыма, что, когда представители возглавляемого им Фонда борьбы с коррупцией обращались к ней раньше с просьбой проверить те или иные сведения о других депутатах, то неизменно встречали отказ. Политик выразил надежду на то, что, возможно, сейчас что-то изменится.

Официально обращаюсь к Наталье Владимировне: огласите, пожалуйста, весь список. Никак невозможно мириться с нахождением таких ужасных людей у власти, и теперь мы просто требуем. Сказано "а", нужно сказать и "б": пусть она назовет этих депутатов, пусть их изгонят, и сама Поклонская проведет экзорцизм.

Алексей Навальный

По ее словам, несколько депутатов в том или ином виде управляют зарубежными фирмами - причем фирмами тех стран, которые продолжают ужесточать санкции против России. Еще кое-кто, по ее уверению, "подмял" под себя сферу ЖКХ и искусственно завысил тарифы. Книга получила название "Крымская весна: до и после".

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18:48    
Антон, чего соврал Навальныё? Все его обвинения подкреплёны фактами и доказательствами. Вам же троллям и тем, кого Навальный разоблачает, приходится кричать "фу, на тебя, тьфу на тебя и бегать по прикормленным судам. И, слёзно просить чтобы компромат удалили. Осталось лишь, обвинять всю ФБК, что они агенты Госдепа, пятая колонна и нести прочую чушь.

18:47    
18-06 Абсолютно верно. Только стоит добавить, что кроме контактов с янки, причём с вполне понятной целью научиться расшатывать ситуацию в России, следует добавить несмываемое пятно в биографии.Даже не любя власть и видя воровство, идти бороться с воровством под флагом вора является верхом безрассудства.

18:06   Антон  
Навальный дурачок, который думает поcтоянно о своём PR. Среди порядочных людей он является токсичным деятелем, поскольку засветился на контактах с американцами. Русский человек, который как бы плохо не относился к действующей власти не хочет ничего иметь общего с Навальным. Поэтому, как только Навальный начинает кого-то хвалить или поддерживать, люди просто уходят с поля, прекращая своё противодействие властям. Ему что там некому сказать - лишний раз промолчи за умного сойдёшь. Решил Навальный идти своим путём, так и иди. Если люди видят, что есть от Навального польза, таак они и без твоих PR акций тебя поддержат, а совать свой нос туда, куда комар свой хер засунуть не может совсем не стоит!

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