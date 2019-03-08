Невзоров назвал борьбу со свободой слова в интернете "усилиями дикарей" Думским депутатам, принявшим большинством голосов законы о наказании за неуважение к власти в интернете и распространение недостоверной информации там же, не стал сочуствовать публицист Александр Невзоров. Он уподобил их "толпе кудлатых крашеных дураков", которые плюются из трубочек в огромного слона-интернет, не зная, что именно и в каком количестве способно его уязвить. Несмотря на то, что новые законы ему не нравятся, Невзоров отметил, что чем сложнее критиковать власть, тем интереснее, и что так называемый эзопов язык и смыслы между строк всегда обиднее прямых инвектив. Усилия дикарей - они и есть усилия дикарей, и интернет, пусть даже отравленный, окровавленный и исколотый их дурацкими законодательными стрелами все равно их так или иначе сметет и затопчет. Мы говорим о гиганте, напротив которого бегает этот безумец Клишас. — Александр Невзоров Действие закона об оскорблениях в адрес органов власти, придуманного сенатором Андреем Клишасом, распространяется на дискурс исключительно в интернете, в частности, в социальных сетях. Пойманным на крепких оценочных суждениях юзерам "светят" многотысячные штрафы. В случае "рецидива" новым законом предусматривается административный арест сроком до 15 суток. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен