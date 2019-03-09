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Новости

10:25

Арестованную активистку "Открытой России" Шевченко поддержали пикетами

На 45-й день нахождения самарской активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко под домашним арестом в Петербурге прошли одиночные пикеты на традиционном для таких целей месте - пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы.

Дело активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко – прецедент для российского правосудия. Его возбудили по обвинению в участии в нежелательной организации за формальное прегрешение в виде координации дебатов. Попав под домашний арест, заканчивающийся не ранее 20 марта, женщина лишалась тяжело болеющей дочери, к которой ее своевременно не пустили. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января.

По этому трагическому поводу в Петербурге ранее проходил "Марш материнского гнева", завершившийся молебном в Екатерининском саду.

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Фотография: Ольга Смирнова



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10:59    
Этого козла волосатого с плакатом подстричь наголо и в штрафбат на Донецкий фронт русский народ Донбасса защищать от укрофашистов!

10:55    
Для 10.46.
Гнилая душенка....

10:46    
Конченая дура ваша Настя Шевченко! Бандеровка ещё, наверное?

Страница 1-ая (всего: 1)
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