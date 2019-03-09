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Новости

10:25

Арестованную активистку "Открытой России" Шевченко поддержали пикетами

На 45-й день нахождения самарской активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко под домашним арестом в Петербурге прошли одиночные пикеты на традиционном для таких целей месте - пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы.

Дело активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко – прецедент для российского правосудия. Его возбудили по обвинению в участии в нежелательной организации за формальное прегрешение в виде координации дебатов. Попав под домашний арест, заканчивающийся не ранее 20 марта, женщина лишалась тяжело болеющей дочери, к которой ее своевременно не пустили. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января.

По этому трагическому поводу в Петербурге ранее проходил "Марш материнского гнева", завершившийся молебном в Екатерининском саду.

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Фотография: Ольга Смирнова



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:16    
13:47
А Вы от кого денежки получаете? Троллите на костях чужого ребёнка.

17:05    
16-42 не любишь женский пол. Тогда понятна твоя ориентация. Потому как выступаешь против Шевченко, под разными именами и НИКами.

16:42    
Почему организация,занимающаяся дестабилизацией обстановки в стране, финансируемая ярым врагом России и организующая запрещённые массовые выступления, является только "нежелательной" ?

16:32    
13/47   +100500 !!!

16:29    
14.09    Ого, опять появился хронометрист ! Неужели есть дураки, которые тебе платят за такое безделье ? Думаешь, кому-то интересны твои вычисления? Хозяин-то у тебя дурачок. Хотя не исключаю, что хозяина нет. Ты просто сам дурачок. Но арифметику в пределах трёх классов знаешь. Уже хорошо.

14:09    
10-46
19 минут. Ты, провокатор, с похмелья тормозишь?

14:02    
10-59 купи себе шиньон и напяль на лысеющую голову. Все мужики будут твои.То плачешь и рыдаешь по волосам. Парик вас спасёт.

13:57    
10-46 у вас не только гнилая душонка, а и пука рабочая. Потому женщин ненавидите. За то, что мужчин у вас уводят. Сознайся голубка голубая?

13:47   Анжелика Петровская  
Понаблюдайте за тем, кто в очередной раз делается "Кровавый режим".
Эта дамочка фактически отказалась от больной дочери, сдав её в Интернат и потом навещая раз-два в год (по свидетельству врачей, она даже на день рождения к дочери не приезжала). Вместо этого у дамочки было другое важное дело - скакать по акциям на деньги вора и бандита Михаила Ходорковского. Когда её наконец за это прижали (абсолютно по закону, обратите внимание), тут-то и вспомнилась больная дочь! Да ещё и оказалось, что эта дочь лежит в больнице - тоже, как говорится, почувствуйте момент: до ареста дамочке было пофиг, в больнице там у неё дочь или нет. Полиция пошла навстречу, отпустила её к дочери. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти девушку, не пустили её мать в реанимацию (обычная практика, когда человек находится в реанимации, к нему часто никого не пускают). В итоге девочка умерла. Дальше там вообще стыд, что слов нету. Наша доблестная оппозиция тут же устроила шоу - власти не пустили женщину к умирающей дочери, не дали лекарства довезти (это вообще бред, даже не знаю, на кого рассчитанный)! Даже акцию провели - Марш Материнского Гнева (на которую пришли только либеральные мужики за пятьдесят)!
Эта история лучше всего показывает всю суть нашей так называемой "несистемной оппозиции". Ради того, чтобы получить денежку от вора и бандита Ходора, с радостью будут плясать на костях ребёнка.

10:59    
Этого козла волосатого с плакатом подстричь наголо и в штрафбат на Донецкий фронт русский народ Донбасса защищать от укрофашистов!

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