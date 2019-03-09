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Новости

12:33

Героя скандального стрима, экс-замглавы "Росгеологии" заподозрили в мошенничестве

Получивший скандальную известность в конце января своими обнародованными интимными признаниями уже бывший замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг стал героем нового инцидента. Теперь его подозревают в особо крупном мошенничестве, в связи с чем вечером 8 марта он был задержан. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник в Следственном комитете. Задержание произошло в аэропорту, после чего бывшего чиновника увезли на допрос.

Вероятность того, что бывший "геолог" вскоре окажется в СИЗО, велика.

"Следствие намерено сегодня ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Горринга меры заключения в виде заключения под стражу", - сообщили в Следственном комитете 9 марта.

Напомним, в январе через социальные сети получил огласку фрагмент стрима, записанного во время игры в PUBG. На записи Горринг щедро уснащает свою речь крепкими выражениями, хвастается половыми связями с подчиненными, постоянно подчеркивает свой высокий статус и даже угрожает собеседникам.

29 января его уволили. В Минприроды видео назвали "возмутительным".

Вскоре после скандала вице-премьер Алексей Гордеев отдал распоряжение тщательно проверить деятельность "Росгеологии", что, по всей вероятности, спустя несколько недель и стало причиной для задержания Горринга.

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17:50   Серго   cxcxcxcxcxcxccxcxc@mail.ru
Руслан Горин , он же - Руслан Магомедович Ганижев; 30.09.1978 г.р., он же ранее судимый Руслан Израилович Горринг , он же просто мразь и заодно представитель одной из многочисленных преступных этнодиаспор Кавказа. Может пора прекратить играть в толерантность о наводить порядок в нашей стране России?

14:02    
Это чмо было в фед. розыске, но поменяло фамилию и отчество. Тех, кто его без проверки и без опыта принял на "работу" - подвесить за яйца.

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