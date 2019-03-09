Коммунисты России требуют наказания для феминисток за их акцию 8 марта

Протестный перфоманс петербургских феминисток, устроенный 8 марта на ступенях дворца бракосочетаний с лежащим мужчиной, засыпанным цветами, осудили "Коммунисты России", сочтя это издевательством над идеологически важным для них праздником.

По мнению руководителя петербургского отделения партии Сергея Малинковича, случившееся накануне оскверняет непростую историю празднования Международного женского дня, уходящую в начало 20-го века и сопряженную с классовой и гендерной борьбой.

"Требуем привлечь распоясавшихся девиц к ответственности за хулиганство и проверить их на причастность к похищению человека, поскольку вряд ли мужчина добровольно согласился зимой лежать голым. Впрочем, если так, то он предал всех других мужчин, кто 8 марта дарит женщинам цветы и проводит этот день со своими женами и подругами, и тогда его тоже надо отдать под суд!", - заявил ЗАКС.Ру Малинкович.

О том, обращались ли недовольные коммунисты в правоохранительные инстанции, пока ничего не известно.

7 марта в фем-коворкинг "Симона" зашли без разрешения несколько мужчин с тем, чтобы подарить посетительницам цветы. Их изгнали, применив газовый баллончик. Днем позже феминистки провели перфоманс на ступенях дворца бракосочетаний на Английской набережной, положив на них обнаженного мужчину и засыпав его цветами, как покойника.

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