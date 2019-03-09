Аэропорт Пулково закрыт из-за непогоды

Вслед за закрытием кронштадской дамбы ввиду угрозы наводнения в Петербурге закрыли также аэропорт Пулково. Причиной послужила все та же непогода: метель, сильный ветер и слабая видимость, передает ТАСС.

Первоначально планировалось закрыть вход посетителям до 13 часов дня, но из-за того, что погода не за первую половину дня 9 марта не улучшилось, специальный режим продлили до 14 часов 20 минут.

Утреннему закрытию Пулково предшествовал набольшой инцидент, во время которого никто не пострадал.

"Самолет из Санкт-Петербурга в Самару с пассажирами на борту ехал по рулежной дорожке. Из-за сильных порывов ветра до 28 м/с экипаж принял решение прервать руление и вызвал буксир. Судно было отбуксировано на стоянку, сейчас оно ожидает вылета", - сообщили информагентству сотрудники аэропорта.