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Новости

15:11

После разгула стихии дамба и Пулково вновь заработали в штатном режиме

Закрывшиеся утром и-за сильной непогоды и угрозы наводнения городской комплекс защитных сооружений (дамба) и аэропорт Пулково вернулись к обычному режиму работы, сообщают пресс-службы обеих организаций.

Утверждается, что 9 марта удалось предотвратить 16 наводнений. Сейчас суда снова беспрепятственно перемещаются по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

В свою очередь, самолетам вновь разрешено взлетать и приземляться.

День 9 марта ознаменовался сильнейшим ветром, почти нулевой видимостью на дорогах и - как следствие - массовыми ДТП и падением деревьев вместе с объектами благоустройства.

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18:16    
!6-17 пархатый жид, и жена Изи, вас никак ишак в пуку обидел обиженку. Сходи к своим санитарам палатным, петушок. Они помогут,выйти из депрессии. То, что то прокукарекал? А, что непонятно.

16:17    
Где вонь  и визг по поводу безобразия с погодой ? Почему молчит пархатый паскудный жидёнок и все его подпевалы? Почему гнилое жидовское яблоко не выступает с запросом губеру, как он разрешил такую погоду ? Где требования об уходе губера от постоянных говнометателей в его сторону ? Почему придурки из лдпр не требуют замены губера на сухенко ? Что вы все заткнулись, паскуды ? А как зимой ..издели ! Где штатные проплаченные тролли? Где Послебодунов, где племянничек Изя под кличкой дед иван, где тявкающий "благодетель пжив, где остальное дерьмо ? Утонули в снегу или ветром сдуло ? Давайте организуйте митинг, давно ваши поганые морды не видели !

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