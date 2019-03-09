Для Дмитриевой предоставление подписей муниципалов - "договорняк" со Смольным

Депутат петербургского парламента Оксана Дмитриева, возглавляющая фракцию Партии роста и ранее заявившая о своих губернаторских амбициях, пришла к тому выводу, что едва ли ей удастся пройти пресловутый муниципальный фильтр. По сравнению с прошлыми электоральными циклами, заметила она в эфире "Эха Москвы", на сегодняшний день возможностей для этого стало еще меньше, причем для недопуска кандидата имеются уже целиком, формально, законные основания.

Тезисы, что пусть дадут муниципальный фильтр хотя бы кому-то, мы поддержим того, кто пройдет муниципальный фильтр – это, на самом деле, реальной конкурентной борьбе лишь мешает, потому что это означает, что оппозиция в широком плане готова играть с властью в этот договорной матч. — Оксана Дмитриева

Прохождение кем-либо необходимого барьера будет означать, по ее мнению, только одно: данное таким образом право участвовать в губернаторской гонке будет подарено заведомо неизбираемому человеку.

"Совершенно очевидно, что кому-то из представителей оппозиции, а может быть, даже и очень многим, предоставят этот муниципальный фильтр, предоставят возможность пройти муниципальный фильтр. И люди будут вполне достойные. Единственное, что никто из них не сможет ни победить, ни составить реальной конкуренции", - резюмировала политик.

Единственный успех, которого может достичь оппозиция на выборах такого уровня - это отмена муниципального фильтра, объяснила глава фракции Партии роста. Добиться этого, по ее словам, можно только двумя способами, дополняющими друг друга: не участвовать в описанных выше "договорняках" и давить на Смольный с требованием покончить с практикой недопуска кандидатов.

Дмитриева не опускает рук и как минимум рассчитывает на успех муниципальной кампании, в которой она называет своими союзниками команду Алексея Навального и команду отколовшегося от "Яблока" Михаила Амосова.

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