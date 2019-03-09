К пострадавшему от падения глыбы льда пенсионеру вернулось здоровье

70-летнего кионооператора Сергея Левашова, серьезнейшим образом пострадавшего от падения наледи с крыши на Васильевском острове месяц назад, выписали из больницы, передает "Фонтанка". Мужчина находился в тяжелом состоянии, ему даже предлагали трепанацию черепа, от которой он отказался, но со временем его состояние стабилизировалось. Сын Левашова представил свою версию того, почему не произошло настоящей трагедии, которую предвещали медики.

"Несмотря на тяжелейшие травмы головы и пессимистичные прогнозы врачей, у отца восстановилась память, здравомыслие, и он даже самостоятельно может передвигаться. Помогает его сильнейшая тяга к жизни и стремление продолжить заниматься творчеством. Все врачи, принимавшие участие в лечении отца, крайне удивлены такому стремительному выздоровлению", - сказал Антон Левашов.

Инцидент случился 31 января возле "Петроэлектросбыта" на 12-й линии - в самый разгар получения петербуржцами травм такого рода. По факту было возбуждено уголовное дело.

В конце февраля метели ушли из города, но с началом весны возобновились, в некоторые дни приводя к закрытию дамбы и аэропорта.