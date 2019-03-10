Упавшая в центре Петербурга сосулька ранила женщину

В центре Петербурга на проходившую мимо дома женщину упала сосулька и ранила ее, передает «Фонтанка.ру».

По словам пострадавшей Марии, она в ночь на 9 марта работала над сценарием сериала и вышла за кофе. С дома 3 на Большой Конюшенной улице на нее упала сосулька. Прохожие вызвали скорую, женщину увезли в Мариинскую больницу.

Медикам пришлось зашивать рану длиной 12 сантиметров. Также у пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга. От более серьезных травм ее спасла шапка. Женщину отпустили домой.

В администрации Центрального района подтвердили происшествие. По словам чиновников, дом обслуживает ТСЖ. Они пообещали осмотреть кровлю и проверить, очищена ли она.

Зимой от скользских дорог пострадали не менее 100 человек, в СМИ упоминались более десятка случаев серьезных травм из-за падения льда с крыш – в том числе у детей. 5 февраля упавшая со здания СПХФУ льдина убила студента на Аптекарском проспекте. В начале марта на Петербург обрушился новый снегопад, только за сутки 21 человек поступил в травмотологическое отделение Мариинской больницы.

9 марта стало известно, что получивший тяжелые травмы из-за падения льда с крыши кинооператор идет на поправку и постепенно восстанавливается.