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Новости

11:12

Полиция изъяла баннеры у организаторов митинга за свободный интернет в Москве

Полицейские изъяли баннеры и «задник» для сцены у организаторов митинга за свободный интернет в Москве, передает «МБХ медиа» со ссылкой на заявителя акции, члена Либертарианской партии Антона Овчарова.

По словам Овчарова, полиция «без объяснения причин просто срезала все крепления и изъяла все наши баннеры и "задник" сцены». «Сказали, будет какой-то руководитель департамента региональной безопасности Москвы, который сейчас приедет. Все баннеры в микроавтобусе полиции», - рассказал Овчаров.

Он отметил, что текст баннеров полностью соответствует формулировкам, указанным в заявке: «Нет цензуре», «Против изоляции рунета» и другие. «Причин юридических, по которым могли возникнуть претензии у полиции, мы не видим. В остальном - подготовка к митинга идет в спокойном режиме, и проблем особых не возникает», - сказал Овчаров.

10 марта в Москве, Хабаровске и Воронеже пройдут согласованные акции против изоляции российского сегмента рунета, митинги начнутся в 14:00. В Петербурге тоже пытались согласовать акцию, однако получили отказ в Смольном. Заявители пытались оспорить это решение через суд, но им в удовлетворении иска отказали.

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16:31   Антон  
Власти показали, что они боятся даже тени!

13:50    
Не изъяла, а ограбила.

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