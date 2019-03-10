Минкульт просят запретить съемки фильма "Брат 3" с Волочковой и Бузовой

На сайте Change.org появилась петиция с требованием запретить съемки фильма «Брат 3».

На 13:00 петиция собрала свыше 1,5 тысячи голосов. Обращение адресовано министерству культуры.

Новый фильм снимает шоумен Стас Барецкий, ранее объявивший, что приступил к съемкам. Составители петиции обратили внимание на то, что многие выступают против съемок фильма, поскольку в нем собираются задействовать «лиц с уголовным прошлым» и актеров, которые не имеют никакого отношения к фильмам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Среди них – Никита Джигурда, Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, блогер Кирилл Терехин, известный как «Руки-Базуки».

Отец актера Сергея Бодрова также выступил против съемок продолжения, подчеркнуто в обращении. «Не останьтесь равнодушными, нам, поклонникам творчества Сергея Бодрова и Алексея Балабанова не все равно на судьбу его культового фильма», - говорится в петиции. В комментариях высказали мнение, что режиссером фильмов «Брат» может быть только Алексей Балабанов, а исполнителем главной роли – только Сергей Бодров.