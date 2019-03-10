Полиция приравняла воздушные шары к беспилотникам и задержала активистов в Москве

До начала митинга за свободный интернет в Москве полиция задержала нескольких активистов с воздушными шарами, сообщил в Twitter лидер Либертарианской партии Михаил Светов.

По словам Светова, полицейские сочли воздушные шары «беспилотным летающим средством», на которое требуется лицензия. Задержаны не менее семи либертарианцев. Вместе с активистами в автозак погрузили и шары.

Светов напомнил, что акция согласована московскими властями. По его словам, из-за воздушных шаров «заводят дело». Также Светов сообщил, что вопреки требованиям организаторов, к сцене пустили толпу дружинников. «Власть провоцирует очень плохую ситуацию», - опасается Светов.

Ранее полицейские сорвали баннеры и «задник» сцены, заготовленный организаторами. Последние срочно напечатали второй баннер, но правоохранители его повторно сняли, сообщил Светов.

Фото: twitter.com/msvetov

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