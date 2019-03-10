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Новости

13:49

Полиция приравняла воздушные шары к беспилотникам и задержала активистов в Москве

До начала митинга за свободный интернет в Москве полиция задержала нескольких активистов с воздушными шарами, сообщил в Twitter лидер Либертарианской партии Михаил Светов.

По словам Светова, полицейские сочли воздушные шары «беспилотным летающим средством», на которое требуется лицензия. Задержаны не менее семи либертарианцев. Вместе с активистами в автозак погрузили и шары.

Светов напомнил, что акция согласована московскими властями. По его словам, из-за воздушных шаров «заводят дело». Также Светов сообщил, что вопреки требованиям организаторов, к сцене пустили толпу дружинников. «Власть провоцирует очень плохую ситуацию», - опасается Светов.

Ранее полицейские сорвали баннеры и «задник» сцены, заготовленный организаторами. Последние срочно напечатали второй баннер, но правоохранители его повторно сняли, сообщил Светов.

D1Sc_TpXgAYj8RQ.jpg (156 KB)Фото: twitter.com/msvetov



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16:41    
14-06 А кто тебя заставляет их уважать ? Поменьше ходи на эти сборища баранов, проводи выходные с пользой. У ходора наворованных у нас денег ещё хватит не на одну акцию этих антироссийских жидят. И что, ты будешь на всех толкаться ? Тогда и тебя не будут уважать порядочные люди.

14:30    
инструкция для полиции - детишки с воздушными шариками тоже "активисты" и "провокаторы" - шарики прокалывать, детишек в автозак... власть уже в панике от воздушных шакриков - что дальше будет?..

14:08    
Да здравствует неусыпная бдительность, безумная сила и демократия в рамках законности. Продавцов шаров к стенке, надувальщиков тоже. Короче: умысел, сговор, группа.
В следующий раз, чтобы никто не имел сомнений, надо надувать использованные гандоны, которые не могут быть приравнены к летательным аппаратам. Да и символичнее, чем шары.

14:06    
И этих придурков надо уважать?

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