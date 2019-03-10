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Новости

14:01

В Петербурге "заблокировали" офис Роскомнадзора

Активисты заблокировали офис Северо-Западного филиала Роскомнадзора в Петербурге, сообщил в Twitter фотокорреспондент Давид Френкель.

Акцию провели представители Либертарианской партии и «Агит России». Они обклеили двери здания красно-белыми сигнальными лентами, прикрепили на фасад плакаты о «насаждении цензуры» и «убийстве интернета» и зажгли цветную дымовую шашку.

На место прибыли сотрудники полиции. Вскоре офис «разблокировался»: из здания вышел человек, который снял сигнальные ленты с дверей.

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16:36    
Привет, Послебодунов ! Сегодня рано вылез. Протрезвел после праздника ? Вероятно, сегодня твой гонорар будет невелик, только на одно пивко - нет тем для высеров.

14:14    
Это не там ли воров с мёртвыми душами раскрыли?

14:08   бордунов  
Заблокировали анус! Но оттуда вылез уважаемый и разблокировал обратно.

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