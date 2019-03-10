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Новости

14:44

После "блокировки" Роскомнадзора в Петербурге задержали двух активистов

После акции с «блокировкой» офиса Северо-Западного филиала Роскомнадзора в Петербурге задержаны двое активистов, сообщили в «Группе помощи задержанным».

Задержанные – Роман Аянк и Григорий Кудрявцев. Их доставили в 78-й отдел полиции.

Ранее активисты Либертарианской партии и «Агит России» обклеили здание на Садовой улице сигнальными лентами, прикрепили на фасад плакаты и зажгли цветную дымовую шашку. Акция прошла на фоне согласованного митинг за свободный интернет в Москве. В Петербурге аналогичный митинг на площади Ленина согласовать не удалось.

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16:33    
Опять жидовня. Активисты - активные гомики. А пассивные кто ? Зеваки вокруг и шакалы-журналюги из "эха" и "дождя" ? Всё как обычно.

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