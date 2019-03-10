"Белый счетчик" насчитал 9 тысяч человек на митинге за свободный интернет в Москве

К 14:45 на митинг против изоляции русского сегмента интернета пришли более 9 тысяч участников, сообщает «Белый счетчик».

Основная часть пришедших находится за рамками металлоискателей. Участников митинга тщательно досматривают правоохранители. Несколько раз в толпе начинали скандировать «пропускай». В среднем ждать в очереди перед рамками пришедшим приходится 20 минут.

Согласованный митинг за свободный интернет в Москве начался в 14:00. Еще до начала митинга полицейские дважды изъяли у организаторов баннеры, а также задержали активистов с воздушными шарами. Лидер Либертарианской партии Михаил Светов утверждает, что правоохранители сочли шарики беспилотным летающим средством, требующим лицензии.