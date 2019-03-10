Митинг за свободный интернет в Москве завершен, начались задержания

Митинг за свободный интернет в Москве завершен, пишет «Интерфакс». RTVI сообщает, что правоохранители начали задерживать участников акции.

На проспекте Сахарова дежурили несколько десятков сотрудников ОМОН, Росгвардии и полиции. На митинге в том числе выступила группа IC3PEAK, концерты которой массово отменяли в разных городах России в прошлом году.

В столичном главке МВД насчитали порядка 6,5 тысяч участников митинга. Проект «Белый счетчик» публикует другие данные – 15,3 тысячи участников.

Согласованный митинг за свободный интернет в Москве начался в 14:00. Еще до начала митинга полицейские дважды изъяли у организаторов баннеры, а также задержали активистов с воздушными шарами. Лидер Либертарианской партии Михаил Светов утверждает, что правоохранители сочли шарики беспилотным летающим средством, требующим лицензии.

Фото: Денис Каминев / RTVI

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