Либертарианцы вышли с пикетами за свободный интернет на Невский проспект

Члены Либертарианской партии в Петербурге проводят одиночные пикеты на Невском проспекте, протестуя против законопроекта об изоляции российского сегмента интернета. Рядом находятся сотрудники правоохранительных органов, заинтересовавшиеся акцией.

Как сообщили либертарианцы, они пришли на площадь Ленина.Изначально они просили Смольный согласовать там митинг, но получили отказ под предлогом гуляний в честь Масленицы. По свидетельствам активистов, гуляний на площади Ленина нет, стоит сцена, рядом с которой находятся группа школьников. Это называют «семейным квестом», сообщили активисты.

Ранее либертарианцы провели акцию у офиса Северо-Западного филиала Роскомнадзора, «заблокировав» ведомство. Двух активистов задержали.

Акция прошла на фоне согласованного митинга за свободный интернет в Москве. По разным данным в нем приняли участие от 6,5 до более чем 15 тысяч человек. Еще до митинга митинга полицейские дважды изъяли у организаторов баннеры, а также задержали активистов с воздушными шарами. Лидер Либертарианской партии Михаил Светов утверждает, что правоохранители сочли шарики беспилотным летающим средством, требующим лицензии.



Фото: представители Либертарианской партии

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