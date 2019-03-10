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Новости

10 марта, 16:55

Либертарианцы вышли с пикетами за свободный интернет на Невский проспект

Члены Либертарианской партии в Петербурге проводят одиночные пикеты на Невском проспекте, протестуя против законопроекта об изоляции российского сегмента интернета. Рядом находятся сотрудники правоохранительных органов, заинтересовавшиеся акцией.

Как сообщили либертарианцы, они пришли на площадь Ленина.Изначально они просили Смольный согласовать там митинг, но получили отказ под предлогом гуляний в честь Масленицы. По свидетельствам активистов, гуляний на площади Ленина нет, стоит сцена, рядом с которой находятся группа школьников. Это называют «семейным квестом», сообщили активисты.

Ранее либертарианцы провели акцию у офиса Северо-Западного филиала Роскомнадзора, «заблокировав» ведомство. Двух активистов задержали.

Акция прошла на фоне согласованного митинга за свободный интернет в Москве. По разным данным в нем приняли участие от 6,5 до более чем 15 тысяч человек. Еще до митинга митинга полицейские дважды изъяли у организаторов баннеры, а также задержали активистов с воздушными шарами. Лидер Либертарианской партии Михаил Светов утверждает, что правоохранители сочли шарики беспилотным летающим средством, требующим лицензии.


Фото: представители Либертарианской партии



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10 марта, 21:38    
надо было сжечь чучело клишаса - масленница ведь...

10 марта, 20:18    
18:54 - в россии и своих дураков хватает - ты откуда сбежал, такой бздливый, фахратдин?.. у тебя и путина паранойя - мозг выела "пятая колонна"... пусть она тебе сегодня ночью приснится... где хоть найти эту "колонну" - укажи место - пойду запишусь в ее ряды... надо же такой придурковатый "патриот" объявился - святее папы римского... ты наверное в госдуму собрался попасть и коллекцию часиков как у клишаса заиметь, но там уже сынок боярского твое место занял......

10 марта, 18:54   Таиров Фахратдин   tfs-58@mail.ru
"Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!" - П.А.Столыпин
Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о том, в чём различие между оппозицией и пятой колонной, заявил: "Вопрос сложный. Грань очень тонкая, эта грань внутренняя - снаружи её трудно разглядеть. Оппозиция критикует власть, в то время как пятая колонна реализует политику других стран..."
"Откормленная" западными державами "оппозиция" - продажные либеральные шавки и лютые враги России!
Всю эту либеральную сволоту нужно гнать из России! Пусть там, за бугром, по команде своих "благодетелей", либеральные шавки витийствуют, грозят и злобствуют в бессилии! Тьфу на них!..
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ заявил:
- "...Прямая связь экстремистских и террористических группировок очевидна. Поэтому при нейтрализации разного рода экстремистских структур нужно действовать максимально решительно. Блокировать попытки радикалов использовать для своей пропаганды возможности информационных технологий, ресурсы Интернета и социальных сетей...".
- "...Вместе с тем хочу подчеркнуть, ни у кого нет монополии на право говорить от имени всего российского общества, тем более у структур, управляемых и финансируемых из-за рубежа, а значит, неизбежно обслуживающих чужие интересы. Эффективное противодействие экстремизму требует от вас не только тщательно спланированных специальных операций, но и безупречной правовой, юридической чистоты. Здесь не может быть места никаким условностям и расширительным трактованиям..."
Глава государства поручил в сжатые сроки создать "единую систему обнаружения, предупреждения и отражения компьютерных атак" на российские информационные ресурсы. Необходимо подчеркнуть , что ранее был подписан указ о разработке аналогичной системы . Глава государства особо подчеркнул, что необходимо улучшать защиту секретной информации - "это касается и участившихся попыток взлома национальных электронных баз данных"...
ВИВАТ РОССИЯ! ВИВАТ ПУТИН!

10 марта, 18:09    
Либертарианцы - молодцы!

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