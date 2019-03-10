Дольщики сожгли чучело застройщика "Норманн" на Масленицу

Обманутые дольщики строительной компании «Норманн» 10 марта устроили обряд прощания с Масленицей, предав огню чучело, олицетворявшее застройщика. Сжигание попало на видео, опубликованное в социальных сетях.

«Традиции зарождались не на пустом месте. Люди верили, а вера - это сильное, чувство, способное не только творить чудеса, но и проводить к успеху. Я верю, что органы МВД и прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области установят виновных в хищениях средств дольщиков "Норманн", вернут эти средства, а виновники получат реальные сроки», - говорит на видео участница акции, перед тем как поджечь чучуело с табличкой «Норманн».

Во время совершения обряда дольщица говорит: «Гори-гори, "Норманн", так тебе и надо».

Напомним, у «Норманна» осталось семь недостроенных жилых комплексов. Это «Ижора парк», «На заречной» и «Три апельсина» в Петербурге, а также «Морошкино», «Десяткино», «Десяткино 2.0» и «Яркий» в Ленобласти. По оценкам самих дольщиков, квартиры ожидают более 6 тысяч человек.



Фото: скриншот из видео дольщиков компании «Норманн»

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.