Беглов поговорил с депутатами о ЖК "Планетоград" и ответах на запросы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с депутатами ЗакСа для обсуждения ситуации вокруг строительства ЖК «Планетоград», передает «Фонтанка.ру».

На встрече присутствовали депутаты Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Максим Резник, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров и Борис Вишневский. Также пришел единоросс Андрей Анохин, который под обращением к Беглову по поводу судьбы Пулковской обсерватории не подписывался.

По словам Вишневского, Беглов сообщил о намерении застройщика – Setl City – отказаться от строительства трех очередей «Планетограда». Депутат отметил, что «почему-то в заслугу это приписали» Анохину и депутату Госдумы Сергею Боярскому – хотя об этом решении было известно еще в прошлом году, и Пулковскую обсерваторию оно не спасет. «Для сохранения научных наблюдений там вообще никакого строительства быть не должно», - подчеркнул Вишневский.

Также депутату сообщили врио губернатора, что начали получать в ответ на запросы сухие справки без позиции Беглова. На это, говорит Вишневский, Беглов ответил, что депутатов – 50 человек, муниципалов – якобы 1300, и «если всем отвечать, то чем он будет заниматься? Когда работать?». Однако, заметил депутат, Полтавченко как-то успевал и депутатам отвечать, и трудиться.

Спросили парламентарии и о формате заседаний малого правительства, обратив внимание, что туда пускают только избранных журналистов. Беглов в ответ заявил, что это не журналисты, а сотрудники пресс-службы.

О встрече для обсуждения судьбы Пулковской обсерватории депутаты просили еще в декабре 2018 года, но в течении установленных законом десяти дней ответа так и не получили. Спустя месяц, в январе, они обратились к прокурору города с вопросом о привлечении Беглова к ответственности за нарушение Устава Петербурге. В прокуратуре пояснили, что пока в Уставе нет порядка реализации права депутата на внеочередной прием, и в Смольный направлено предложение о доработке.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.