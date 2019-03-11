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9:31

Шедших к митингу в Москве активистов с шариками обвинили в несогласованной акции

На активистов, шедших к согласованному митингу за свободный интернет в Москве с воздушными шариками, составили протокол о нарушении правил проведения публичных мероприятий, следует из снимка протокола, опубликованного лидером Либертарианской партии Михаилом Световым в Twitter.

Из текста протокола следует, что полицейские приравняли движение активистов с шариками от метро к месту проведения митинга к несогласованному шествию, а сами шарики с символикой «цифрового сопротивления» – средством наглядной агитации. Накануне, сообщая о задержании активистов, Светов утверждал, что правоохранители сочли шарики беспилотным летающим средством, требующим лицензии.

Согласованный митинг за свободный интернет состоялся в Москве 10 марта. По разным данным в нем приняли участие от 6,5 до более чем 15 тысяч человек. Еще до митинга митинга полицейские дважды изъяли у организаторов баннеры.

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13:19    
11-52 мущщинка от двух пап, снова гневно кукарекает и гребнем трясёт.Пугает активистов, пассив.

12:09    
11:52 - Фу, как омерзителен и смешон гнев лизоблюда.

11:52    
Нужна жесточайшая цензура в интернете! Разболталась совсем всякая мразь от сексманьяков до бунтовщиков! Нужен гос. контроль! Всех поставить под колпак!

11:44    
11-21, жаль что тебя двое пап сделали бе презерватива. Потому и воняешь, лакей лакеевич.

11:21    
Это были презерватив, потому и повязали развратников!

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