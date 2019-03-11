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Новости

9:59

Российские дипломаты хотят поговорить с персоналом больницы Солсбери

Посольство России в Великобритании хочет поговорить с сотрудниками больницы в Солсбери, куда после отравления в марте 2018 года госпитализировали экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, передает «Коммерсант» со ссылкой на посла Александра Яковенко.

В эфире телеканала «Россия 1» Яковенко сказал, что дипломаты хотели бы «побеседовать с персоналом больницы», «посмотреть, как лечили, чем лечили». «Как так получилось, что половина больницы оказалась напичкана специалистами по работе с химическими отравляющими веществами, обычная больница в Солсбери», - сказал посол.

Cкрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом. Они выжили. В покушении британская сторона заподозрила Руслана Боширова и Александра Петрова, которых засняли камеры видеонаблюдения. Президент Владимир Путин заявил, что это – «гражданские лица», а вскоре мужчины дали интервью телеканалу RussiaToday, в котором заявили, что они – туристы и прибыли в Солсбери посмотреть местный собор.

Издания The Bellingcat и The Insider публиковали расследования, согласно которым Петров и Боширов – на самом деле сотрудники ГРУ  Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно, оба получили звание Героев России. Также журналисты выяснили личность третьего подозреваемого: им может быть еще один сотрудник ГРУ Денис Сергеев.

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12:07    
Я никогда не поверю, что если Боширов с Петровым -Герои России, мазали дверные ручки этим ядом! Зачем посылать героев, когда там и рядового прапорщика много...

11:42    
11:15 Петров и БОширов англичане?

11:15    
Англичане жидко обкакались и стесняются говорить об этом и показывать подробности.

Страница 1-ая (всего: 1)
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