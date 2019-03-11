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Новости

10:34

СМИ: Компания Ротенберга может построить самую дорогую дорогу России за триллион рублей

Генподрядчиком трассы вдоль Черноморского побережья – самой дорогой дороги в России – может стать компания Аркадия Ротенберга, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Существующая трасса Джубга – Сочи перегружена, поэтому Росавтодор представил Минтрансу проект ее дублера. Изначально предлагалось построить четырехполосную трассу длиной 119 км – за 1,6 трлн рублей, но этот проект отклонили из-за его дороговизны. Росавтодор нашел способ снизить затраты до 1 трлн рублей, сократив протяженность дороги до 80,5 км.

Трассу к Сочи Росавтодор предлагает строить не от Джубги, а от Туапсе. Строительство, по расчетам, может занять много времени – до 2037 года вместо запланированных изначально 2024-2025.

Проект активно обсуждают со строителями, генподрядчика могут сделать «Мостотрест» Ротенберга, говорят источники. По их словам, пока «это намерения, должен быть конкурс». Представители Ротенберга эту информацию пока не прокомментировали.

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12:48    
Замечательный проект. До 2037 года Ротенберг сможет "освоить" и два триллиона, если госбюджета хватит.

12:15    
12:03 Ты идиот, Насральный (11:36, 11:49)? Тоже, нашел ударника дорожного труда. Когда "российские рабочие" во с "Аркашей" перестанут красть на откатах и завышении смет и гарантировать качество, тогда и зарплаты для них не жалко. А пока, по этим параметрам китайцы вне конкуренции.

12:03    
11:56. В России реально строить некому, что крайне плохо, доверить строительство некому, кроме Ротенберга, да и зарплата пойдёт российским рабочим, заказы российским заводам, а не китайцам...

11:56    
Дешевле китайцев пригласить, чем доверять половину суммы великому дорожному строителю с вороватыми ручонками, Аркаше.

11:49    
Да, ведь, это может быть сплошная линия курортов от Абхазии через Тамань до Евпатории и дальше по длиннющему Азовскому побережью...Аэропорты, есть, мост построен, теперь отстроить дороги в сторону Сочи надо и тд.

11:36    
Аркаше можно доверить, он человек дела, не подведёт! Вообще идея соединить супер дорогам, включая авто и ж\д, курорты черноморского побережья Кавказа и Крыма замечательна!

11:35    
Верю. Может. Даже дороже.

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