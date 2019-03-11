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10:54

КГИОП через суд требует от ИТМО восстановить обрушившийся корпус на улице Ломоносова

 

Петроградский суд Петербурга принял к производству иск КГИОП к ИТМО с требованием восстановить корпус университета на улице Ломоносова, 9.

В иске КГИОП просит принудить вуз в течение полугода с даты вступления решения суда в законную силу провести комплекс противоаварийных работ по защите корпуса, а до 11 октября 2021 года – отреставрировать его.

Также КГИОП просит взыскать с ответчика на 200 тысяч рублей за каждый случай неисполнения решения суда в установленный срок, а в случае и дальнейшего неисполнения – по 300 тысяч рублей в месяц по каждому требованию.

Корпус ИТМО на Ломоносовской обрушился 16 февраля. В результате обрушения перекрытий никто не пострадал. Причиной мог стать перегруз конструкций из-за нерасчитанного складирования строительных материалов, однако подрядчик здания опровергает эту версию.

 

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