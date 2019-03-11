Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

11:27

Кандидат в губернаторы Петербурга Врански подаст в суд на Смольный

Заявивший о намерении участвовать в губернаторских выборах основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански намерен обжаловать в суде отказ городской администрации в проведении митинга «Зеленой коалиции», намеченного на 17 марта.

Как рассказал Врански ЗАКС.Ру исковое заявление будет подано в Смольнинский районный суд 11 марта.

- Мы хотели провести митинг «Зеленой коалиции» в двух гайд-парках: на площади Ленина и в Екатерингофском парке. Нам отказали, ссылаясь на то, что на площади Ленина будет проходить праздник «В спорт всей семьей», которое займет всю площадь и будет длиться с 10 до 18 часов. А в Екатерингофском парке якобы проходят какие-то работы, которые не позволяют провести митинг. Надо прекращать практику отказов в проведении митингов даже в гайд-парках, - сообщил Врански.

Он также отметил, что у «Зеленой коалиции» есть положительный опыт в судах по аналогичным делам, когда город согласовывал акции сразу же после подачи исков.

«Зеленая коалиция» также уведомила Смольный, что проведет свою акцию 17 марта в 18-00, сразу после того, как семейный праздник подойдет к концу.

- В этот раз мы подали информирование, никаких согласований, никаких заявок, - подчеркнул Врански.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил о расширении списков мест для проведения публичных мероприятий 18 февраля. Новыми гайд парками стали площадь Ленина, парк Екатерингоф, Пионерский парк и сад 9 января.

Напомним, 5 марта Смольнинский районный суд отказал представителям Либертарианской партии России в удовлетворении иска к Смольному за отказ в согласовании митинга за свободный интернет на площади Ленина 10 марта. По словам либертарианцев, в судебном протоколе вместо их фамилий были указаны фамилии других людей, подававших аналогичное исковое заявление в мае 2018 года.

Красимир Врански заявил о готовности участвовать в выборах губернатора Петербурга в первых числах февраля. Он уже сформировал предвыборный штаб и начал ежедневно вести видеодневник на созданном месяц назад YouTube-канале «Команда Красимира Врански».   

Губернаторские выборы пройдут в Петербурге 8 сентября.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
5 марта, 16:01Петербургский суд отказал в проведении митинга за свободный интернет из-за Масленицы
4 марта, 21:13Дело Цакунова: «Поддался общей волне и крикнул “Позор” пару раз»
4 марта, 16:18Врански с единомышленниками обжалует в суде задержания на пикетах
4 марта, 16:18Цакунов заявил, что полицейские били его при задержании
4 марта, 13:44Резник подал апелляцию по иску к Беглову
27 февраля, 21:37Дело Уткиной: Несостыковки и полицейские свидетели
27 февраля, 13:05Заседание по делу задержанной перед «Маршем материнского гнева» активистки снова перенесли
26 февраля, 13:50Суд снова перенес заседание по делу задержанной перед "Маршем материнского гнева" Уткиной
22 февраля, 16:37Активиста "Открытой России" арестовали на 3 суток за "Марш материнского гнева"
22 февраля, 14:31По делу стажера петербургского "Эха" в суде заслушают показания "господина полицейского"
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:17   Гервант из Рыбии  
когда этот Весимир будет зарегистрирован как кандидат, тогда и будет кандидатом, а пока он просто балабол, как и все прочие урбанисты-вредители)

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

13:26 Песков посоветовал опасаться блокировки интернета в России из-за рубежа

12:57 Полиция отказалась возбудить уголовное дело из-за ритуального сожжения верблюдов

12:55 Муниципал: Пивоваров пообещал дать бой вице-спикеру Соловьеву на муниципальных выборах

12:36 СПЧ просит Совет Федерации отклонить законы о фейках и неуважении к власти в интернете

12:15 Обманутым дольщикам СК «Норманн» не согласовали митинг на площади Ленина   1

12:06 "Новая газета" опубликовала еще одно видео с пытками в колонии № 1 Ярославля   1

11:36 Яровая предложила запретить коллекторам взыскивать с россиян долги по ЖКХ   2

11:27 Кандидат в губернаторы Петербурга Врански подаст в суд на Смольный   1

11:04 Прокуратура просит отправить главу "Мемориала" в Грозном Титиева в колонию на четыре года   2

10:54 КГИОП через суд требует от ИТМО восстановить обрушившийся корпус на улице Ломоносова

10:34 СМИ: Компания Ротенберга может построить самую дорогую дорогу России за триллион рублей   7

9:59 Российские дипломаты хотят поговорить с персоналом больницы Солсбери   3

9:31 Шедших к митингу в Москве активистов с шариками обвинили в несогласованной акции   5

10 марта, 18:01 Беглов поговорил с депутатами о ЖК "Планетоград" и ответах на запросы   10

10 марта, 17:14 Дольщики сожгли чучело застройщика "Норманн" на Масленицу

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.