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Новости

11:36

Яровая предложила запретить коллекторам взыскивать с россиян долги по ЖКХ

Депутат Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, запрещающий передавать коллекторам права на работу с долгами россиян по ЖКХ.

Если законопроект будет принят, право взыскивать долги по ЖКХ смогут только участники рынка – управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы или ресурсоснабжающие компании. По словам Яровой, к примеру, в Хабаровском края и ряде других регионов есть сведения, что местные коллекторы принимали «грубые и внеправовые средства воздействия на граждан» при взыскании долгов по коммунальным платежам.

«Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности», - подчеркнула Яровая. Идею поддержали Минстрой, ФССП и фракция «Единая Россия».

В ноябре сообщалось, что коллекторные агентства рассматривают возможность заниматься взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ. Их интерес объяснялся снижающейся рентабельностью таких взысканий.

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13:28    
Крыса Шапокляк-Яровая, решила в бочку дёгтя, добавить ложку мёда, чтобы поднять свой рейтинг, ниже плинтуса.

13:17    
Деятельность коллекторов надо запретить. Взыскание долгов не должны проводить ущербные люди. В основном у почти всех коллекторов психические отклонения. Поэтому  они себе выбрали такую профессию, где угрозы, оскорбления и рукоприкладство приветствуется.

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