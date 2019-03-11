Яровая предложила запретить коллекторам взыскивать с россиян долги по ЖКХ

Депутат Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, запрещающий передавать коллекторам права на работу с долгами россиян по ЖКХ.

Если законопроект будет принят, право взыскивать долги по ЖКХ смогут только участники рынка – управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы или ресурсоснабжающие компании. По словам Яровой, к примеру, в Хабаровском края и ряде других регионов есть сведения, что местные коллекторы принимали «грубые и внеправовые средства воздействия на граждан» при взыскании долгов по коммунальным платежам.

«Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности», - подчеркнула Яровая. Идею поддержали Минстрой, ФССП и фракция «Единая Россия».

В ноябре сообщалось, что коллекторные агентства рассматривают возможность заниматься взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ. Их интерес объяснялся снижающейся рентабельностью таких взысканий.