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12:15

Обманутым дольщикам СК «Норманн» не согласовали митинг на площади Ленина

Смольный отказал дольщикам строительной компании «Норманн» в проведении митинга 17 марта на площади Ленина, сообщила ЗАКС.Ру одна из организаторов акции Елена Воронцова.

По словам Воронцовой, об отказе ей по телефону сообщили представители комитета по вопросам законности. Они предложили перенести акцию в Удельный парк.

Ранее дольщики СК «Норманн» неоднократно проводили свои акции на площади Ленина, но с января 2019 года городская администрация под разными предлогами начала отказывать в согласовании митингов у Финляндского вокзала.

Воронцова отметила, что дольщики намерены ежедневно до конца марта стоять в одиночных пикетах у Смольного, чтобы привлечь внимание чиновников к своим проблемам. Первые пикетчики вышли к зданию правительства утром 11 марта.

У компании «Норманн» в Петербурге три недостроенных объекта. Это жилые комплексы «Ижора парк», «На заречной» и «Три апельсина». Еще четыре долгостроя застройщик оставил в Ленобласти: «Морошкино», «Десяткино», «Десяткино 2.0» и «Яркий». По оценкам дольщиков, квартиры в этих ЖК ожидают более 6 тысяч человек.

Напомним, ранее Смольный отказался согласовывать 17 марта на площади Ленина митинг «Зеленой коалиции» в защиту городских парков. Комитет по вопросам законности мотивировал свое решение тем, что на этой площадке с 10 до 18 часов якобы будет проходить праздник «В спорт всей семьей». «Зеленая коалиция» подала новую заявку на 18 часов вечера, а ее представитель Красимир Врански заявил, что подаст в суд на городскую администрацию.



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13:21    
У Смольного надо "дольщикам" провести митинг. Чиновники совсем ополоумели, горожан за людей не считают.
На конституционные права граждан  плюют.

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