СПЧ просит Совет Федерации отклонить законы о фейках и неуважении к власти в интернете

Совет при президенте по правам человека обратился к Совету Федерации с просьбой отклонить законопроекты о фейковых новостях и неуважительных высказываниях в адрес власти в интернете, сообщается на сайте СПЧ.

По словам представителей СПЧ, в Совфед направлены экспертные заключения с критикой этих законопроектов. «Правозащитники просят верхнюю палату парламента отклонить в представленном виде законопроекты и направить их на доработку в рамках Согласительной комиссии», - подчеркнули члены совета.

В заключении эксперты обратили внимание в том числе на «фактическую дискриминацию», появившуюся из-за деления на «традиционные» СМИ и другие источники информации – сайты или страницы в соцсетях. Первым дадут «право на ошибку» и сутки на удаление информации по требованию Роскомнадзора, а у вторых шанса добровольно удалить недостоверные сведения не будет, пояснили эксперты.

Также в законопроектах есть ряд несоответствий, и анализ документов приводит к выводу, что удаление информации от административной ответственности не освободит, если протокол был составлен до удаления, говорится в заключении. Размер штрафов для юрлиц от 400 тысяч до 1 млн рублей для многих российских СМИ равнозначно разорению, напомнили эксперты.

В заключении на закон о неуважительных высказываниях в адрес власти, госсимволов и общества подчеркнуто, что он не соответствует Конституции, нарушая ее ч. 3 ст. 55. Также эксперты указали, что «выражение явного неуважение в неприличной форме» подразумевает правовую неопределенность и позволит произвольно толковать закон.

Законопроекты о фейковых новостях и неуважительных высказываниях в адрес власти в интернете Госдума в третьем чтении приняла 7 марта. Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. В случае их принятия за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф или арест до 15 суток. Ранее законопроекты не поддержали Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор.