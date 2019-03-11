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12:57

Полиция отказалась возбудить уголовное дело из-за ритуального сожжения верблюдов

В Иркутской области полиция Ангарска отказалась возбудить уголовное дело по факту ритуального сожжения верблюдов «для укрепления России и ее народов», передает Znak.com.

Проверка проводилась по инициативе прокуратуры, направившей материалы о возбуждении дела по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Комментируя решение полиции об отказе в возбуждении дела, прокурор Ангарска Денис Кабатов заявил, что в действиях шаманов отсутствует состав преступления. По его словам, прокуратура согласна с решением полицейских.

22 февраля в интернете появилось  видео с жертвоприношением. В кадре шаманы сначала ритуально убивают пять верблюдов, а затем сжигают, обложив конфетами. Участники ритуала утверждали, что их обряд посвящен единению российских народов.

Представители официальных шаманских культов Бурятии резко осудили церемонию, заявив, что истинные последователи культа никогда не стали бы приносить в жертву священное животное.

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