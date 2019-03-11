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Новости

13:26

Песков посоветовал опасаться блокировки интернета в России из-за рубежа

Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета направлен на защиту потенциальной блокировки доступа к сети в России из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал «абсолютным заблуждением» разговоры о том, что власти «хотят нажать кнопку и отключить интернет», как говорил один из участников согласованного митинга за свободный интернет в Москве. «При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от интернета, а опасаться надо как раз этого. И как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Власти «выступают за свободу интернета», подчеркнул Песков. По его словам, в Кремле и в российской власти в целом нет сторонников «идеи какого-то урезания интернета или ограничения возможностей работы» сети.

«В плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать, но нельзя поддержать их непонимание и заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета. Они как раз направлены на обеспечение жизнеспособности интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране», - заявил Песков.

Согласованный митинг за свободный интернет состоялся в Москве 10 марта. По разным данным в нем приняли участие от 6,5 до более чем 15 тысяч человек. Еще до митинга митинга полицейские дважды изъяли у организаторов баннеры.

До митинга задержали группу активистов, шедших к месту проведения митинга с шариками. Лидер Либертарианской партии Михаил Светов утверждал, что правоохранители сочли шарики беспилотным летающим средством, требующим лицензии. Позже стало известно, что активистам вменяют несогласованное шествие со средствами наглядной агитации.

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16:00    
песок лицемер. опасаться надо не мифических зарубежных "агрессивных действий" - а действий пескова и правителей россии - везде возводят ограничительные заборы... от заграничных продуктов уже "оградили", на очереди - интернет... правда сами "патриоты" не ограждают себя от "вредного влияния запада" - не выбрасывают паспорта с визами и не отказываются от западных вил, вкладов в западны[цензура]ки и прочих удовольствий...

15:39   А.В. Горский   trz9x@yandex.ru
КРЕМЛЕВСКИЙ ФЕЙК О СВОБОДЕ РУНЕТА
Пресс-секретарь президента РФ Д.С. Песков заявил, что в Кремле и в российской власти в целом нет сторонников «идеи какого-то урезания интернета или ограничения возможностей работы» сети. В том, что это фейковое сообщение может убедиться каждый. Приведу свежий пример.
По случаю 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Большом концертном зале «Октябрьский» Санкт-Петербурга президент России В.В. Путин 27.01.2019 г. заявил: «Мы, как и наши потомки, должны сделать все возможное, чтобы такие трагедии никогда не повторялись».
По этому поводу на интернет-портал «Российской газеты» мною был отправлен (28.01.2019 г.)  комментарий «Запретить блокаду гражданского населения» к публикации «Путин: Трагедии, подобные блокаде Ленинграда, не должны повториться». Сделал это в связи с тем, что президент РФ озвучил в общем виде то, что Инициативная группа «Площадь Мужества» предлагала еще в 2010 году:
«1. С целью увековечения памяти о 900-дневной блокаде Ленинграда направить в ЮНЕСКО заявку для включения в охранный Список Всемирного исторического наследия третье городское событие - 900-дневная блокада Ленинграда.
2. Направить в Генеральную Ассамблею ООН предложение выработать резолюцию «Память о 900-дневной блокаде Ленинграда», необходимую для защиты гражданского населения от гуманитарных катастроф в международных вооруженных и иных конфликтах, вследствие применения против него различных видов блокад (продуктовой, питьевой, сырьевой, экономической, финансовой, информационной, климатической; воспрепятствование развитию традиционного сельского хозяйства и  производства продуктов питания)».
Однако комментарий опубликован не был, вероятно, потому, что показался неудобным для Кремля.
Первый вариант предложений сформулирован в письменном обращении от 23.02.2010 г. к бывшему губернатору Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, на который она не ответила. Причем упомянутые предложения не реализованы до сих пор.
А.В. Горский

14:14    
А рубеж проходит по границам кремлевской стены, Садовому кольцу или МКАДу?

13:45    
а ВИЛЫ ПРОБОВАЛИ?

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