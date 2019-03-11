Песков посоветовал опасаться блокировки интернета в России из-за рубежа

Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета направлен на защиту потенциальной блокировки доступа к сети в России из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал «абсолютным заблуждением» разговоры о том, что власти «хотят нажать кнопку и отключить интернет», как говорил один из участников согласованного митинга за свободный интернет в Москве. «При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от интернета, а опасаться надо как раз этого. И как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Власти «выступают за свободу интернета», подчеркнул Песков. По его словам, в Кремле и в российской власти в целом нет сторонников «идеи какого-то урезания интернета или ограничения возможностей работы» сети.

«В плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать, но нельзя поддержать их непонимание и заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета. Они как раз направлены на обеспечение жизнеспособности интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране», - заявил Песков.

Согласованный митинг за свободный интернет состоялся в Москве 10 марта. По разным данным в нем приняли участие от 6,5 до более чем 15 тысяч человек. Еще до митинга митинга полицейские дважды изъяли у организаторов баннеры.

До митинга задержали группу активистов, шедших к месту проведения митинга с шариками. Лидер Либертарианской партии Михаил Светов утверждал, что правоохранители сочли шарики беспилотным летающим средством, требующим лицензии. Позже стало известно, что активистам вменяют несогласованное шествие со средствами наглядной агитации.