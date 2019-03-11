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Новости

13:40

В Смольный подали уведомление о проведении митинга «Петербургу – свободные выборы»

Митинг солидарности с представителями политических партий, отстаивающих демократических ценности, планируется провести на площади Ленина 24 марта. Фотографии уведомительных документов, переданных в Смольный 11 марта, выложила в Facebook одна из заявительниц акции Александра Бруссер.

В уведомлении говорится, что митинг будет приурочен к 30-й годовщине выборов народных депутатов СССР, прошедших 26 марта 1989 года.

Ранее в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский рассказал, что участники акции будут в том числе требовать свободных и конкурентных выборов губернатора Петербурга и депутатов муниципальных советов.

Напомним, врио губернатора Петербурга Александра Беглов 18 февраля объявил, что площадь Ленина войдет в число городских гайд парков, организация массовых мероприятий на территории которых носит уведомительный порядок. Однако в марте сразу несколько человек, среди которых представители «Либертарианской партии России», «Зеленой коалиции» и обманутых дольщиков, не смогли организовать здесь митинги. Представители Смольного заверяли, что площадь Ленина постоянно занята под семейные праздники и предлагали проводить мероприятия в Удельном парке.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:18    
Видно, ещё не все пикейные жилеты протрезвели после выходных, но отметиться ведь надо ! Вот и пишут что в похмельную голову придёт. Причём здесь Порошенко ? Какой Саша ? Но чтобы не выделятся из хора, спрошу - "а ты меня уважаешь ?"

15:47    
14:23, при чем здесь лекарство? Работа у соврального такая - олигархов от народа защищать.

14:57    
Зеленский и Тимошенко в случае победы обещают отправить американского ставленника Порошенко в тюрьму! Украинские СМИ утверждают, что Порошенко и его приближённые собираются к бегству из страны при первых признаках поражения...

14:23   Бордунов  
14:17 Проведи. Тебе кто-то мешает?
13:48 Хорошо, сделаем. Сразу, как подойдет дежурный врач.
14:14 Насральный с Сашей разошлись нынче. То ли лекарство не подействовало, то ли похмелье с боярки тяжелое.

14:18    
14:05 Гнус, Вишневский не имел возможности для разгрома СССР. Ни партийных, ни административных, ни силовых рычагов у него никогда не было. Громили СССР те, кто сейчас у власти и платит тебе за высеры.

14:17    
Нужно провести митинг "За запрет депутатам ЗАКС оформлять родственников в помощники на зарплату".
И пригласить на него Кролика.

14:14    
НИСКОЛЬКО не удивлюсь, что США отменят президентские выборы(31 марта с.г.) на Украине из-за низкого рейтинга Порошенко(10%)-третье место после Зеленского(17%) и Тимошенко(12%))...И весь либерально-демократический клан во всём мире отмену поддержит! Кто-нибудь сомневается в этом???

14:05    
ВИшневский-гнус к депутатам СССР решил примазаться? А не потенциальные ли яблочники громили СССР и настоящую демократию ради капиталистического грабежа трудящихся?

14:04    
Предложение написано по задумке автора с издёвкой, а получилось почти пророческим в части кандидатуры губернатора. Во-первых, он и так назначен, пока временно. Во-вторых, он и будет выбран. Остальные кандидаты прекрасно понимают безнадёжность, но преследуют каждый свои цели.

13:48    
Выборы отменить ! Приказом Путина назначить губернатором Питера Беглова! Пусть правит! Всех жителей на строевую подготовку!Разболтались совсем, дурацкие выборы им подавай...Итак из-за уборки снега в гор.казне денег мизер...

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