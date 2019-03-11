В Смольный подали уведомление о проведении митинга «Петербургу – свободные выборы»

Митинг солидарности с представителями политических партий, отстаивающих демократических ценности, планируется провести на площади Ленина 24 марта. Фотографии уведомительных документов, переданных в Смольный 11 марта, выложила в Facebook одна из заявительниц акции Александра Бруссер.

В уведомлении говорится, что митинг будет приурочен к 30-й годовщине выборов народных депутатов СССР, прошедших 26 марта 1989 года.

Ранее в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский рассказал, что участники акции будут в том числе требовать свободных и конкурентных выборов губернатора Петербурга и депутатов муниципальных советов.

Напомним, врио губернатора Петербурга Александра Беглов 18 февраля объявил, что площадь Ленина войдет в число городских гайд парков, организация массовых мероприятий на территории которых носит уведомительный порядок. Однако в марте сразу несколько человек, среди которых представители «Либертарианской партии России», «Зеленой коалиции» и обманутых дольщиков, не смогли организовать здесь митинги. Представители Смольного заверяли, что площадь Ленина постоянно занята под семейные праздники и предлагали проводить мероприятия в Удельном парке.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.