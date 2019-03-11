В Смольном просят петербуржцев не выезжать на лед на машинах

В комитете по вопросам законности попросили жителей Петербурга отказаться от выезда на ледовый покров водоемов на автомобилях и других видах транспорта.

По словам представителей городских властей, периодически на водоемах Петербурга происходят несчастные случаи: транспорт проваливается под лед, гибнут люди, тонет дорогостоящее имущество. Владельцы транспортных средств подвергают опасности себя и пассажиров, к тому же невозможно своевременно оказать пострадавшим помощь.

Все это привело к установлению запрета на выезд транспорта на лед, подчеркнули в Смольном. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 1 – 5 тысяч рублей.

«Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности призывает воздержаться от выезда на лед и не подвергать свою жизнь опасности. Берегите себя и своих близких», - призвали в Смольном.

7 марта врио губернатора Алекcандр Беглов подписал постановление о запрете выходить на лед городских водоемов до 15 апреля.