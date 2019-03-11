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14:29

Экологический совет Беглова проведет первое собрание

В середине марта впервые соберется Экологический совет при врио губернатора Петербурга Александре Беглове, созданный по инициативе депутата ЗакСа Андрея Анохина («Единая Россия»). Анохин сообщил ЗАКС.Ру, что совет поднимет вопрос вырубки леса вдоль Суздальского шоссе.

Как рассказал депутат, он обсудил проблему вырубки деревьев в Приморском районе на встрече с Бегловым 10 марта. По словам Анохина, из ответов главы города он понял, что врио губернатора стоит «на стороне экологии и интересов жителей».

- Через неделю будем проводить Экологический совет. Будем этот вопрос там обсуждать. Он (Беглов – прим. ЗАКС.Ру) полностью на стороне стоит понимания того, что экология в Санкт-Петербурге – приоритетная задача, - рассказал единоросс.

Напомним, порядка 50 Га лесопарка южнее пересечения дороги в Каменку и Суздольского шоссе начали вырубать из-за расширения особой экономической зоны «Новоорловская». Против вырубки выступили местные жители и общественные активисты. Проблему 5 марта обсудили в ЗакСе на заседании комиссии по экологической защите населения, решив организовать встречу представителей общественности и городской администрации.

Экологический совет при главе города был создан в конце декабря 2018 города. Его инициатором выступил депутат Анохин, изначально планировавший сделать губернаторский экосовет в Приморском районе. Помимо Беглова и Анохина в совет вошли вице-губернатор Николая Бондаренко, председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский, еще один депутат ЗакСа Константин Чебыкин и ряд экспертов.



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