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Новости

14:38

Беглов зарегистрировался во "ВКонтакте" и опубликовал первый пост

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов зарегистрировал страницу во «ВКонтакте» и опубликовал первый пост.

Страница верифицирована, единственная группа, на которую подписан Беглов – официальное сообщество Смольного. На аватаре – фотография Беглова в офисе «ВКонтакте».

Беглов признался, что социальными сетями до этого не пользовался, но понимает, что сейчас это «не просто развлечение или досуг, это важная площадка для конструктивного общения». Он назвал «ВКонтакте» «исконно петербургским проектом» и «частью имиджа города». Врио губернатора намерен «узнавать о взглядах» петербуржцев на развитие города и «помогать в решении» проблем.

Завести страничку во «ВКонтакте» Беглов пообещал в конце февраля, после встречи с главами благотворительных НКО.

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17:04    
И зачем он это сделал ? Неужели приятно общаться с придурками и провокаторами ?

16:17    
Мудрые пиарщики сказали - надо. Теперь кто-то из них будет изображать "врио в контакте" и денежку зарабатывать.

14:53    
СРАЗУ помолодел на десяток годков

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